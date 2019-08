McLaren no se olvida de Fernando Alonso y cuenta con él para 2020

El futuro de Fernando Alonso continúa siendo muy incierto. Sin embargo, no dejan de llegarle ofertas de las mejores escuderías. McLaren desea que Alonso vuelva a correr a sus órdenes, pero no en la Fórmula 1, si no en la IndyCar.

Zack Brown, director ejecutivo de la escudería británica y máximo responsable de McLaren Racing, quiere que el piloto asturiano sea el conductor principal para disputar la próxima temporada de la Indy. "Veré a Fernando en el Gran Premio de Italia. Él está al tanto de todo lo que ocurre con nuestras actividades de IndyCar desde hace tiempo. Aunque es cierto que en ningún momento ha mostrado interés por participar en realizar una temporada completa en esta competición", declaró Brown.

El director estadounidense confía en que Alonso "no haya perdido el deseo de ganar las 500 Millas de Indianápolis" y por ello deja totalmente abiertas las puertas de McLaren para el piloto ovetense. "Creo que sería un talento sobresaliente en la IndyCar. Personalmente creo, conociéndole como lo hago y también su estilo de pilotaje, que sería increíblemente exitoso, tendría una buena acogida y lo disfrutaría", aseguró Brown.

Mientras tanto, Alonso sigue sin dar pistas sobre su futuro y así lo dejó claro en sus últimas declaraciones. "Quizás una temporada completa en la IndyCar, quizás volver a Le Mans el año que viene, quizás el Dakar, quizás volver a la F1 en 2020. Quiero mantenerme libre y decidir en función de las oportunidades", declaró el piloto asturiano hace un mes.

Con todos estos frentes abiertos, lo único que parece más evidente es que el regreso de Alonso a la Fórmula 1 es cada vez más improbable.