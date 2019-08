Oviedismo inquebrantable a flor de piel

Llegan al Tartiere vestidos del Oviedo, pero con la mente puesta en Riazor. Allí empezará el domingo a rodar el Oviedo. Aunque los aficionados azules, escépticos, no las tienen todas consigo. Prefieren ser prudentes. "El lunes te digo como lo veo...", dice Silvia Vega. Pero por pasión por el Oviedo no será. La aficionada, nacida en Carbayín (Siero), 29 años, lleva tatuado al club en la piel.

Una corona de laurel con la fecha de fundación del club, en 1926, le acompaña siempre en su antebrazo derecho desde octubre del año pasado. Llevar a su equipo en el cuerpo, un sueño cumplido. "Estuve mucho tiempo esperándolo". El símbolo hace juego con su camiseta de Cervero, ídolo del barro.

Al lado de Silvia, más optimista, está Alejandro Arroyo. Comparten edad, lugar de nacimiento y peña, la Diaños Blues. Ambos, además, estarán el domingo en Riazor apoyando al Oviedo. Alejandro farda con un escrito en la cara externa del brazo derecho. Ahí lleva el lema del himno del Oviedo: "Orgullo, valor y garra". Se lo hizo en Pola de Siero, en 2011, con el Oviedo en Segunda B.

"Siempre quise tener algo del equipo", asegura el hincha, que augura un buen año para los de Egea, "otros años fichábamos gente que ilusionaba y al final nos venía la desilusión. Mejor estar más tranquilos ahora...". Silvia y Alejandro charlan sobre sus tatuajes, "dolió muy poco". No tuvieron problemas en sus trabajos, trabajador del metal Alejandro y de unos grandes almacenes Silvia. "Los tatuajes están a la orden del día. Que mejor que tener uno del equipo de tu vida", explica Silvia. En el Tartiere también está Reyes Vallina. Ovetense, 43 años, siempre quiso tatuarse algo en la piel con algún significado especial. Que mejor que el Oviedo. "Me lo puse en octubre de 2016. Siempre lo fui dejando...Hasta que un día ganamos al Rayo 2-0 y al día siguiente ya me estaba tatuando. Fue una especie de calentón, aunque siempre lo tuve en la mente", explica Reyes sobre el escudo del Oviedo que, como sus compañeros, luce en su brazo derecho. "Me lo tengo que repasar...", concreta.

La fecha de fundación es habitual entre los aficionados azules que se tatúan por su equipo. Esa fue la elegida por Alejandro García, ovetense de 49 años de la peña Cadillac Azul, que luce en el gemelo unos laureles que rodean al año 1926. Pero hay muchas más fórmulas. Por ejemplo, la de Adrián Fernández, carbayón de 35 años, de la peña Stadium, que se tatuó en el brazo el escudo azul junto con un dibujo de la Catedral. La frase de Sabina, "porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren", le da el toque pasional.