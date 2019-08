Quini y el escudo, sportinguismo eterno

Es Semana Grande en Gijón, y a escasos metros de El Molinón hay un goteo constante de visitantes a la Feria de Muestras de Asturias. Hasta la próxima semana el Sporting no jugará como local, pero la Mareona tiene ganas de ver a su equipo. Ilusionados con el retorno de Javi Fuego y Manu García, y con una apuesta decidida por Mareo, la parroquia rojiblanca elimina de su mente el fracaso del curso pasado para comenzar a creer. Porque como los tatuajes, su pasión por el Sporting es imborrable.

"Acabé el año pasado muy quemado, pero ahora hay savia nueva, y te reconcilias". Nacho González es un seguidor del Sporting de Pola de Siero, y hace nueve años se tatuó las iniciales del Sporting de Gijón en su brazo derecho. "Un tatuaje tiene que ser algo muy tuyo, y sé que llevar el Sporting no me arrepentiré nunca", comenta. "Este año hay una línea que motiva: ya no hay tantos fichajes extranjeros y sí gente de la casa", resalta.

Buscando algo más de discreción no se tatuó el escudo, algo que sí hizo hace 13 años el gijonés Xuacu Rodríguez, presidente de la peña Sentimiento Rojiblanco. "Tengo tatuado en la piel lo más importante: el nombre de mi mujer, de mis dos hijos, y el escudo del Sporting", cuenta. "Llevar en la piel al Sporting lo es todo", comenta con emoción antes de mostrar sus sensaciones para la temporada: "Viene gente nueva, pero a la vez ya conocen lo que es el Sporting. Pero tenemos que tener paciencia: el equipo tiene que compenetrarse".

También de su peña, Sussi García cuenta con dos motivos rojiblancos en su piel. Un escudo que se hizo hace tres años, y una imagen de Quini con camiseta rojiblanca, y la fecha de su nacimiento y muerte, que se tatuó hace uno. "Quini era una gran persona, nunca lo voy a olvidar, quise que fuese eterno en mi piel", explica. "El Sporting desde que tengo uso de razón es muy importante ", subraya antes de lanzar un mensaje ambicioso: "Me gusta el equipo, estaremos arriba sí o sí".

El ovetense Jorge Hevia tiene desde hace dos años un guiño clásico en su brazo izquierdo, con el primer escudo de la historia del club. "Cualquier tiempo pasado fue mejor, me gusta mucho la historia del Sporting", explica este aficionado ovetense. "Vivo en Oviedo, y toda mi familia es azul, pero luzco orgulloso mi tatuaje por la capital", resalta. "Se ha planificado mejor, pero falta un extremo; Djurdjevic está muy solo arriba", remata.

Aunque para original el huevo rojiblanco, con la pata de la cría asomando de Steven Mastache, de hace cuatro años, y que sirve para rescatar un icono de hace casi dos décadas. "Significa que desde antes de nacer ya soy del Sporting, que lo es todo para mí", cuenta. "Este nuevo proyecto me engancha", concluye.