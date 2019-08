"Rodrigo estuvo traspasado", desvela Marcelino

El técnico asturiano del Valencia, Marcelino García Toral, atendió a los medios con motivo del debut liguero de esta tarde en Mestalla ante la Real Sociedad. El tema principal de la rueda de prensa fue el traspaso truncado de Rodrigo por el Atlético de Madrid.

"Rodrigo estuvo traspasado y así llegó a confirmármelo el propio club. El propio jugador me dijo que se marchaba al atlético, pero finalmente el fichaje no se consumó", declaró Marcelino. "Rodrigo nunca me pidió salir del Valencia, es algo que debe quedar claro. Estamos intentando volver a la normalidad y su predisposición es total", agregó.

El técnico Ché también fue preguntado por el estado de la plantilla después de un verano marcado por el grave desencuentro entre Mateu Alemany (director general) y Peter Lim (dueño de la entidad) y el reciente caso de Rodrigo: "Es imposible llegar al máximo nivel al inicio del partido de LaLiga, todos quedamos muy ilusionados del potencial que mostró el equipo ante el Inter. Luego, durante la semana recibimos un golpe y eso transmite inestabilidad, lo que hizo que no entrenáramos como a mi me hubiera gustado", aseveró el entrenador del Valencia.

"Podría estar más tranquilo, es evidente, creo que hay situaciones que se podrían haber evitado y que pueden afectar a la plantilla", añadió. Respecto a su próximo rival, la Real, Marcelino solo tuvo buenas palabras y aseguró que "será un partido muy complicado".

"Es muy buen equipo que nos va a exigir un nivel defensivo muy alto a la par que una concentración importante en ataque. Nuestra idea es afrontar el partido con la victoria en mente, lucharemos con todo nuestro esfuerzo para lograrla y sumar los tres puntos", afirmó. La adaptación de los nuevos fichajes como el del delantero uruguayo, Maxi Gómez, fue otro de los temas a los que respondió Marcelino.

"No es fácil adaptarse a nuestro juego, tenemos que ser pacientes con él y terminará respondiendo", respondió el asturiano.