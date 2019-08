Trabajo de adaptación

El Liberbank Gijón superó al Porriño en el típico partido de pretemporada en el que los dos entrenadores dan minutos a todas las jugadoras y ensayan jugadas y movimientos que esperan que sus respectivas plantillas tengan asimilados para el inicio de la liga.

Un partido en el que se registraron varias bajas. En las filas locales no estuvo la cubana Lorena Téllez que sigue en su país tratando de completar la documentación requerida para su vuelta a España ni tampoco la portera Raquel Álvarez que arrastra unas molestias en la espalda y han preferido que descanse. Por su parte el equipo gallego no contó con la ex jugadora del Liberbank Soraia López ni con su compatriota Erica Tavares, ambas tocadas y a las que los técnicos dieron descanso. En ambos casos hubo presencia de jugadoras jóvenes que ofrecieron buenos minutos. Lafuente sacó de inicio en la portería a la juvenil Lucía Alonso que supo estar a la altura hasta el punto de que al final del encuentro fue elegida como la mejor jugadora.

El partido estuvo igualado aunque con el Liberbank Gijón siempre por delante pero nunca con una ventaja que permitiera cualquier relajación. En la primera parte destacaron en las filas gallegas su portera Ayalen y la central Ana Alonso mientras que el equipo gijonés el juego fue más de conjunto.

Los dos técnicos rotaron mucho las jugadoras en cancha y antes del descanso ya habían jugado prácticamente todas.

En la segunda parte el Porriño salió más acertado y con un parcial de 4-7 logró ponerse por única vez por delante en el marcador, 15-16. En ese momento reaccionaron las locales que endosaron un 4-0 y adquirieron la ventaja que ya fue definitiva.

El partido evidenció que el Liberbank Gijón tiene una plantilla más larga que el año pasado lo que va a permitir más rotaciones y que las jugadoras lleguen menos cansadas a los minutos finales. Con todo todavía queda trabajo por hacer pero precisamente para ello están estos encuentros.

La próxima cita para el Liberbank Gijón será bastante más exigente ya que viernes y sábado disputa el torneo del Bera Bera en el que también estarán el Guardés y el Aula Valladolid.