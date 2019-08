Dani Navarro: "Me hace especial ilusión la etapa que acaba en La Cubilla"

Se fue al suelo en la cuarta etapa del Giro de Italia. Múltiples fracturas, incluida la clavícula derecha y una contusión pulmonar dieron al traste con sus primeros objetivos. Pero Dani Navarro, a sus 36 años, se ha repuesto y mira con ilusión a la Vuelta a España, que arranca el próximo sábado. El asturiano mira de reojo las etapas que finalizan en la región y no descarta luchar con los mejores de la general si mantiene las buenas sensaciones con las que llega a la cita.

- ¿Cómo se siente después del proceso de recuperación tras su caída en el Giro?

-Prácticamente bien. Aún me molesta un poco en la parte de la articulación de la clavícula, pero es algo leve. Por lo demás, estoy perfecto. He corrido en Wallonie y en Polonia y la recuperación ha ido bien, me fui con un buen sabor de boca ya que las piernas respondieron bien, principalmente el último día donde acabé sexto.

- ¿Llega mejor de lo que esperaba en un principio?

-Va todo en su curso, me faltaba entrar en la competición e hicimos un buen bloque que me ha dejado un poco cansado, pero me encuentro bien y a gusto. Me gustaría llegar un poco mejor, pero si recupero bien estaré en buena forma.

- ¿Es un ciclista que se guía más por sus sensaciones o por lo que dictan los números en cuanto a watios de potencia?

-Soy de watios. Llevo entrenando muchos años de esa forma, todo el mundo entrena así ahora, está todo muy milimetrado. Controlo los watios junto con el pulso y más o menos ya tienes las referencias que necesitas. Si a tantos watios logras menos pulso es que vas bien, es la fórmula ideal.

- ¿Llega a La Vuelta con la idea, al menos, de olvidar esa caída que le ha frenado este año?

-Pues sí, efectivamente. La caída se queda ya en el pasado, esperemos que la suerte me sonría para poder disfrutar del ciclismo, que es lo que me hace ser feliz.

- ¿Cómo ve el grado de dureza de esta edición?

-Como de costumbre son etapas con muchos finales en alto, que me pueden venir bien, así que espero poder disputar las etapas en Asturias, que las conozco bien, así como la de Andorra. Tengo ganas de que empiece la Vuelta y ver cómo voy.

- ¿Cuál es la etapa más dura de las que finalizan en Asturias?

-No sabría cuál decirte. Las dos con final en alto son muy duras. Me hace especial ilusión la que finaliza en La Cubilla, la conozco un poco más que la del Acebo y estará en mi punto de mira. La que finaliza en el Acebo es también espectacular, con una zona muy bonita. Todas las que tienen montaña de por medio me gustan.

- La lucha por la general estará muy abierta. ¿Favoritos?

-No hay un claro favorito y eso es bueno para los que busquen las escapadas al no haber un equipo potente que controle la carrera.

- Tampoco su equipo, el Katusha, -no participa Zakarin- presenta un jefe de filas. ¿Qué papel tendrá Dani Navarro?

-Vamos con un equipo joven. Aún tengo que hablar con los directores para ver qué quieren de mí. Creo que tendré un poco de libertad para buscar algún triunfo de etapa, pero vamos a ir día a día, porque si me siento bien me gustará luchar por un buen puesto en la general. No me quiero dejar ir en las primeras etapas e iré viendo dónde me pone la carretera. No descarto nada.

- Desde su primera Vuelta España (año 2.009). ¿Ha cambiado mucho esta carrera?

-Ya casi no me acuerdo de mi primera participación, pero no ha cambiado mucho porque la Vuelta siempre es la Vuelta, con etapas cortas y con finales muy duros.