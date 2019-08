Neymar regatea al Barça

El caso Neymar continúa en el aire y al Barcelona se le agotan las posibilidades para que el futbolista brasileño regrese al Camp Nou. Con la cesión de Philippe Coutinho al Bayern de Múnich y la reciente lesión del extremo francés Ousmane Dembélé, que lo tendrá fuera de los terrenos de juego cerca de cinco semanas, al conjunto culé se le complica la operación en la que ambos clubes pudieran intercambiar jugadores.

La única opción factible con la que aún cuenta el Barcelona, según el diario francés "L'Equipe", es la cesión con opción a compra, algo que desde el París Saint Germain no verían con malos ojos, siempre y cuando esa opción de compra fuese obligatoria, con una operación que superase los 200 millones de euros.

No obstante, a Neymar no le paran de salir nuevos destinos donde finalmente aterrizar, y la sombra del Real Madrid cada vez es más presente. Las relaciones entre el PSG y el Madrid son muy buenas, y aunque desde la capital española aseguran que no hay ninguna intención en que el extremo brasileño recale en las filas del conjunto entrenado por Zinedine Zidane, son otras muchas las informaciones que apuntan a que el club blanco sigue muy de cerca la actualidad de Neymar y que incluso está teniendo en las últimas semanas un contacto directo con el entorno más cercano del jugador. A esta guerra protagonizada por los dos clubes principales del fútbol español parece sumarse la Juventus. El club italiano estaría dispuesto a encarrilar una operación en la que incluiría al delantero argentino Paulo Dybala, más dinero, para que Neymar terminase llegando a Turín y completase una dupla de lujo junto a Cristiano Ronaldo.

De todo este culebrón, si algo puede sacarse en claro es que Neymar quiere abandonar el PSG este mismo verano y el propio club también desea que el brasileño se marche. A 12 días del cierre de mercado, no hay nada decidido.