El nuevo Pérez-Campoamor

El nombre de Antonio Pérez-Campoamor se mantiene en el recuerdo en Gijón. Fue en las temporadas 1990/91 y 91/92 cuando el exjugador de baloncesto militó en el Lagisa, tras pasar por la Liga ACB, en las filas del Caja Canarias y del Forum Filatélico Valladolid. Ahora, la saga continúa con la llegada al Gijón Basket de su hijo (con el que comparte nombre y primer apellido), que llega "muy ilusionado" a las filas del conjunto rojiblanco que dirige Fran Sánchez. A sus 23 años, asegura con claridad que "llevar este apellido no me asusta, no es un peso para mí; sé que fue muy buen jugador, a ver si llego a su nivel".

Por ello, escucha habitualmente con atención todos los consejos que le pueda ofrecer su padre. En ese aspecto resalta que "me aconseja que dé siempre el máximo, que tenga humildad, que trabaje duro y sea constante y que nunca ponga una mala cara". Sus sabias palabras trata de ponerlas en juego en la pista, donde se desenvuelve con descaro y confianza en sus acciones. No en vano, Antonio llega al Gijón Basket con la intención de superar un nuevo reto en su trayectoria deportiva tras su debut la pasada temporada en la Liga EBA de la mano del filial del Liberbank Oviedo, el cual mantiene un acuerdo de colaboración con el club gijonés, facilitando su llegada. "Estar aquí supone dar un salto de calidad, ahora intentaré ayudar al equipo en todo lo que pueda con mis armas", indicó durante el acto de presentación.

Antonio Pérez-Campoamor llega para ocupar la posición de alero, aunque también se desenvuelve con soltura en la posición de "4" como ala-pívot. "No me gusta hablar sobre mí, si tengo que destacar algo de mi juego puede ser la polivalencia y la capacidad para el rebote, trataré de dar siempre el máximo", asegura en su nueva etapa, en la que se muestra "súper agradecido al Gijón Basket porque quería seguir jugando en EBA".

El jugador ovetense se convierte así en el quinto miembro de la plantilla rojiblanca que cuenta en la actualidad con la confirmación de Carlos Suárez, Diego Sánchez, Jorge Escapa, Iago Fernández y el propio Antonio Pérez-Campoamor. Una plantilla que considera "un equipo joven, nacional y que ilusiona, se está cumpliendo el objetivo de formar una buena plantilla con creces". El relevo de los Pérez-Campoamor ya es presente.