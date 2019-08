Un campo de tres hoyos en pleno centro de Gijón

"En el green". Fue una de las expresiones más escuchadas ayer en las calles de Gijón, en las que los asombrados peatones se encontraron con un improvisado campo de golf compuesto por tres hoyos que sirvieron para promocionar el 25.º aniversario del campo municipal de golf de La Llorea, unos actos que cuentan con el patrocinio de LA NUEVA ESPAÑA. La exhibición, que contó con la participación, entre otros, del golfista profesional Alfredo García Heredia, paralizó por unas horas emblemáticos lugares como el paseo Begoña (frente al teatro Jovellanos), que sirvió de "tee" de salida. También a los pies del antiguo teatro Arango se encontraba la segunda de las banderas que marcaban el hoyo en la modalidad de golpe de precisión, en el que el vencedor se decidía por la cercanía de la bola con respecto al hoyo. El tercero, con una clara caída debido a la calle peatonal de La Merced en su confluencia con Tomás y Valiente, decidía a los vencedores de cada trío de participantes que tomaron parte en esta peculiar e inédita práctica por las calles de la ciudad gijonesa.

Muchos se quedaron atónitos por la habilidad que demostraron los deportistas con las distintas maderas con las que contaban. La dificultad del viento y el poco peso de las bolas de espuma -que suplieron a las habituales para no causar daños materiales y personales- hicieron que los golfistas se empleasen a fondo para no salirse del circuito marcado. "Es una iniciativa única, es de agradecer que se traslade el golf a la calle para que la gente lo conozca y pase al golf de verdad, que es diferente a esto, pero igual de divertido", aseguraba Alfredo García Heredia, que se llevó todas las miradas de los seguidores más habituales de este deporte.

El gijonés compartió partido junto a Steve Parlee y Miguel Cuesta (que venció en este tridente de golfista), abriendo la exitosa exhibición que sorprendió a los ciudadanos. "Tienen una gran habilidad y un estilo impresionante, se nota que son profesionales", murmuraba Abel Lago mientras observaba uno de los golpes de Alfredo García Heredia. No faltaba detalle a la hora de elegir el palo, medir la fuerza del viento para calcular el desvío o marcar el lugar exacto que había alcanzado su bola para dar su próximo golpe. Eso sí, no hicieron falta que entraran en acción los famosos carros que trasladan a los golfistas de hoyo en hoyo. Lo hicieron a pie y con la bolsa a sus hombros, sin el habitual "caddie" (ayudante o consejero). "Ayudar en todo este tipo de iniciativas es muy divertido para mí y para todos los aficionados al golf", comentaba sonriente García Heredia, que disfrutó al máximo en su reencuentro con la ciudad y que contabilizaba los golpes en su tarjeta para no perder detalle.

Grandes y pequeños se animaron a probar fortuna y palpar de primera mano la gran dificultad que entraña dirigir la bola al mismo lugar que marcaba sus miradas. Eso sí, con una sonrisa que les animaba a realizar varios intentos hasta alcanzar el objetivo deseado de un deporte que "te enseña muchas cosas que después se trasladan a la vida cotidiana, como el compañerismo, la paciencia, el saber tratar con otros jugadores o el afrontar situaciones difíciles en el campo que después se llevan a la vida personal; es un deporte de superación en el que puedes competir contra cualquiera, desde un profesional hasta un amigo", detalló el profesional Alfredo García Heredia.

Fue dicho y hecho. Porque sus palabras no cayeron en saco roto y los ciudadanos que se acercaron disfrutaron en el inesperado "green" en pleno centro de la ciudad. Para muchos era su primera experiencia con un palo de golf entre las manos. Para la anécdota quedará la victoria en este primer torneo en la calle de Jorge Medina, pero el que se llevó el mayor triunfo fue el golf, que se presentó como un práctica cercana y amena para los ciudadanos, gratamente sorprendidos por la iniciativa.