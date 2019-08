La eterna vuelta de "Chemina"

Oviedo, Roberto MENÉNDEZ

A sus 35 años, José María Hernández, conocido en el ciclismo como 'Chemina', participó en los Campeonatos de España master que se disputaron el pasado fin de semana en Asturias. Pese a ser uno de los favoritos, la fortuna no estuvo de su lado. "Pinché y cuando recuperé hubo una caída y se cortó el pelotón; quise llegar a la parte delantera, se volvió a cortar y me quedé sin opciones", dijo.

José María Hernández comenzó a correr en bicicleta a los 14 años con el equipo de su pueblo natal, el Ruta Turística de Muros de Nalón. Entonces nadie intuyó el futuro que tenía el joven corredor, que desde bien pequeño ya pensaba en llegar a ser profesional. Su siguiente equipo fue el Club Ciclista Colloto, donde siguió forjando su espíritu ciclista: "En la primera temporada gané nueve carreras, siete del ranking nacional, y al año siguiente, en 2004, me pidieron hacer vueltas y gané la etapa reina y la general de la Vuelta a Cantabria". Además, esa misma temporada Chemina consiguió ocho victorias de etapa y en todas las vueltas se llevó algún maillot.

"También soy el único que ganó la Vuelta al Oriente y la Vuelta al Occidente el mismo año, y el Trofeo Marino Lejarreta de la Manzaneda", comenta orgulloso. Después militó en las filas del Autasa (País Vasco), Kelme, Sotec, Ciudad de Oviedo, Relax y Goerna (Zaragoza), su último equipo en categoría amateur.

El ansiado paso al profesionalismo estuvo a punto de materializarse con Kelme: "Estuve en el Kelme amateur con 19 años, me habían ofrecido hacer una prueba a mediados de la siguiente temporada, pero fue cuando pasó a ser Comunidad Valenciana y solo querían gente de allí".

Regresó al equipo de casa, el Colloto, donde se le presentó de nuevo la oportunidad de dar el salto: "Llegué al equipo con la esperanza de pasar a profesionales con el Relax, pero justo esa temporada perdió a los patrocinadores".

Tras este varapalo, Chemina mantuvo contactos con varios equipos de Italia, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto y decidió dejar de correr: "Estuve cuatro años sin competir, hasta que me picó otra vez el gusanillo y volví a la carretera". En su debut en master consiguió la victoria en Mareo. "Había ganado allí en amateur y eso me hizo recobrar la ilusión". Después consiguió ser tercero en los nacionales y victorias en la Vuelta a Santander y Vuelta a Cantabria, además de ganar nueve carreras de las diez de que constaba el trofeo Asturcántabro.

Tras estos campeonatos correrá alguna prueba más en Asturias. "Conlleva un gran esfuerzo, por eso tengo que mostrar mi agradecimiento a mis sponsors, que son Lomcor, Milar Jofran y Bar El Coliseo de Grao". finaliza.