"Jugaremos sin miedo", asegura el entrenador del Podes

El Podes, nuevo equipo de Preferente, empieza la temporada este fin de semana ante el Nalón y el entrenador, Jorge Botas, afirmó que pese a que este año será difícil "saldremos a jugar cada partido sin miedo". Los jugadores lucharán por la permanencia, "a pesar de ser uno de los clubs con menos presupuesto", afirmó el entrenador. El equipo que consiguió el ascenso a Regional Preferente la temporada pasada, aspira a no descolgarse de los puestos de la permanencia para no descender. Botas recalcó que "los resultados durante la pretemporada no fueron buenos, aún hay gente de vacaciones y tuvimos algún lesionado. Pero lo que nos importa es la competición".

El entrenador intentará que las nuevas caras de la plantilla "se acomoden al equipo, que es muy especial por ser muy familiar y humilde", afirmó el entrenador del Podes.