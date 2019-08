La judoka Ariane Toro luchará por el Campeonato del Mundo

La judoka Ariane Toro, del Club de Judo Avilés, se prepara para el campeonato del mundo juvenil del próximo mes, después de haber sido subcampeona olímpica europea de su categoría. La joven de 16 años trabaja para estar en plena forma para la próxima competición. "Estoy entrenando mucho y me veo muy bien, tengo las expectativas muy altas. Voy a ir a ganar", comentó Toro.

La trayectoria de la judoka es llamativa para la edad que tiene, aunque ya ha pasado por su peor momento. "En el Campeonato de Europa los nervios me jugaron una mala pasada. Me puse a vomitar y me echaron en el primer combate de la competición. Fue una desilusión enorme", señaló Toro. A pesar del mal trago, la judoka, que empezó a practicar este deporte con tres años, trabajó junto a su madre, que es su entrenadora, para conseguir un buen resultado en la olimpiadas europeas juveniles. "Iba a quedar lo más arriba posible, pero me esforcé para no meterme tanta presión a mí misma. Llegué a la final, pero no hice muy buen combate y quedé subcampeona".

Sueña a largo plazo con tener en su palmarés la medalla de oro de unos Juegos Olímpicos. "Me gustaría conseguir ser campeona olímpica". El club está en plena pretemporada y su filosofía es "apostar por la cantera", señaló el director del Judo Avilés, Carlos Fernández.