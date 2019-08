Los modestos, a escena

Son el fútbol modesto gijonés, de barrio. El Gijón Industrial, de La Calzada, y el Ceares, inician una nueva temporada en Tercera División cargados de ilusión y con la intención de cumplir sus respectivos objetivos. Ambos, como de costumbre, han vivido en sus plantillas un alto número de cambios, con numerosos fichajes, pero manteniendo a miembros importantes de su base y sin perder su identidad. Los fabriles serán los primeros en estrenarse. Lo harán mañana, ante el Llanes, en Santa Cruz (18 horas) y los teyeros debutarán el domingo a domicilio frente al Urraca (18 horas).

La pretemporada ha sido diferente para ambos ya que el Ceares participó en la Copa Federación, lo cual puede darle un punto mayor de intensidad y rodaje en sus puesta de largo en la Liga. Eso sí, tanto el técnico del Ceares Alberto Menéndez, como el del Gijón Industrial Miguel Martín, aseguran que llegan "con buenas sensaciones", las cuales tratarán de prolongar desde el pitido inicial. "La Copa me ha dejado buen sabor de boca, era un reto importante y a pesar de que la plantilla estaba sin terminar y se ha regenerado, se dio una buena imagen", asegura el entrenador cearista. La intención no es otra que darle continuidad a las primeras pinceladas ofrecidas por un equipo con un gran dinamismo en la zona ofensiva y, como no, con la idea de comenzar sumando su primer triunfo en la jornada inaugural, una nota que ambos técnicos valoran como positiva. "Queremos tener buenas sensaciones por encima del resultado, que compitan como hasta ahora sería la mejor noticia, pero todo lo que sea empezar bien, mucho mejor", asegura Menéndez.

Delicado se presenta el inicio liguero del Gijón industrial que tendrá que lidiar con equipos llamados a pelear por los puestos de privilegio. El primer envite será el Llanes, que llegará a Gijón tras clasificarse para las semifinales de la Copa Federación. Pese a ello, Miguel Martín resalta la importancia de defender Santa Cruz desde el primer momento ya que "la idea es hacerse fuertes en casa, es una base muy importante para salvar la categoría, si nos tienen que ganar, que tengan que trabajárselo", asegura. El gijonés admite que aún se encuentra con su equipo en fase de "reajustes", pero afirma que "llegamos con buen sabor de boca porque el año pasado ya había una buena base". Admite el técnico del Gijón Industrial que "el calendario de inicio es duro", pero tiene claro el mensaje que quiere transmitir a los suyos porque "en el fútbol no existen las matemáticas exactas".

Tampoco se confía el Ceares, ni mucho menos. A pesar de que el Urraca es uno de los equipos recién ascendidos desde Regional Preferente, los de Posada de Llanes cuentan con un plantel "con fichajes muy acertados y en su casa va a ser un rival durísimo". También incomoda la visita del Llanes a Santa Cruz, ya que Miguel Martín espera encontrarse con un adversario que "aspira a estar entre los cuatro primeros, llegarán con una marcha de más debido a su participación en la Copa, pero los partidos hay que jugarlos". Los fabriles tienen claro que su primer objetivo será la permanencia y olvidar cuanto antes las dificultades que se encontraron la campaña pasada. El Ceares que "no sabemos dónde está aún nuestro techo", tratará de seguir la buena línea de las últimas campañas para ilusionar a su hinchada. Ambos clubes quieren dejar el pabellón lo más alto posible para que el fútbol modesto gijonés esté en boca de todos. Por ilusión y trabajo no será.

Roces y Racing de La Guía

Por otra parte, en Regional Preferente, Gijón contará esta temporada con la presencia de dos equipos tras el ascenso el año pasado del Racing de La Guía. Los rojiblancos escribirán una nueva página en su historia al debutar en la categoría el domingo, momento en el que rendirán visita al Llaranes (Muro de Zaro, 12 horas). Por su parte, el TSK Roces, con cambio en el banquillo tras la salida de Florín, debutará mañana en su feudo de Covadonga (18 horas) ante uno de los grandes candidatos al ascenso: el Avilés Stadium.