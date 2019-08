La reinvención del Lealtad

El Lealtad arranca la temporada el próximo domingo, a las 12 de la mañana, en Les Caleyes frente al recién ascendido Lenense, tras una revolución en el banquillo y en la plantilla. El conjunto maliayo viene de superar un verano difícil tras no lograr el sueño del ascenso a Segunda B, que se escapó por dos veces. "Fue un play-off largo, intenso, pero cruel, al tener una buena ventaja en dos ocasiones y no lograr el ascenso solo por un gol", desacó el presidente, Pedro Menéndez, que añadió: "Pero fue una gran temporada, logramos la quinta liga de la historia y la primera Copa Federación. Solo hemos tenido dos ascensos en toda la historia, la temporada no fue mala".

Además del duro final de temporada, el máximo dirigente del Lealtad destacó que "hemos tenido poco tiempo, pero estoy contento del equipo tan competitivo que hemos formado con los pocos recursos que tenemos".

La plantilla ha sufrido una gran transformación tras los diez fichajes y las once salidas. El Lealtad ha perdido a varios pesos pesados en el vestuario, como Javi Porrón, Robert o Jorge. Sobre las bajas, Pedro Menéndez explicó que " me dolió la salida de Javi Porrón, por su calidad como portero, pero también por lo que significaba en el club como capitán, aunque al final lo entiendes ya que se va a jugar en Segunda B". No solo ha habido un gran cambio en la plantilla, sino un también en el cuerpo técnico, donde se estrena Clemente Sánchez, valado por Pedro Menéndez: "Primero porque es mi amigo, jugó conmigo, vemos el fútbol muy parecido y me gusta dar la oportunidad a entrenadores que están empezando, como fueron Hernán, Rozada y Samuel Baños".

El nuevo entrenador, Clemente, asegura que busca "un equipo lo más vertical posible, que siempre busque la portería rival y que no pase muchos apuros en defensa". En cuanto al objetivo del equipo, el técnico explicó que "debemos estar en la zona alta de la clasificación, peleando por entrar en el play-off, ya que repetir lo del año pasado es casi imposible".

En cuanto a los rivales, el presidente y el entrenador coinciden, ya que destacan unos cuantos equipos, como el Llanes, "que fichó muy bien en el mercado cántabro. El Llanera, que se reforzó con jugadores veteranos, y el Covadonga", apunta Clemente, aunque ambos consideran que hay un nombre por encima del resto, el Caudal. "Por presupuesto, por la ciudad y por la calidad de sus jugadores, lo veo un pasito por encima del resto de los equipos", remató Pedro.