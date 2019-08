Fernando Noval: "Quería volver a jugar en Gijón"

Uno de los sueños del Gijón Basket se hizo realidad. Fernando Fernández Noval lució ayer por primera vez los colores de su nuevo equipo y llega para ser uno de los líderes del equipo de Fran Sánchez en la cancha. Un reto que acepta con honor ya que "me gusta la responsabilidad", asegura.

Su flamante fichaje por el conjunto rojiblanco es uno de los más sonados en toda la categoría dado su historial y el potencial que atesora el ala-pívot gijonés, que volverá a jugar en Gijón tras muchos años por diversos clubes, el último el Real Murcia de LEB Plata. "Tengo muchas ganas y una ilusión increíble, llevaba muchos años con la idea de que quería volver a jugar en Gijón algún día y, por diversas cuestiones, he acabado en el Gijón Basket, solo tengo muchas ganas de jugar", explicó con claridad el gijonés.

Tampoco le molesta el hecho de bajar un escalón en cuanto a categoría deportiva se refiere al pasar a la Liga EBA, comentando que "estoy con las mismas ganas de jugar sea en EBA, en LEB Plata o en LEB Oro". No en vano, el jugador, dado su nivel, optaba con claridad a militar en una de estas categorías, pero se decantó por aceptar la oferta de un Gijón Basket que se ha ilusionado con su llegada. Fernando Fernández Noval será una de las piezas angulares de un proyecto al que también se podría sumar en los próximos días Álex Rubiera, el segundo de los sueños rojiblancos. En ese aspecto, Noval cree que "el entrenador está haciendo un gran trabajo, me parece una buena plantilla, el club lleva unos años haciéndolo bien y como en casa no estaré en ningún lado".