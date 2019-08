Un Madrid optimista se presenta en el Bernabéu

El Madrid de Zidane debuta hoy frente al Valladolid (Santiago Bernabéu, 19 horas, La Liga), estimulado por el buen nivel ofrecido en la victoria en Vigo. El conjunto blanco lleva trece temporadas sin perder en su primer encuentro como local y el vallisoletano no gana en el feudo madridista desde hace diecinueve temporadas.

El conjunto de Zidane contará con el regreso de Dani Carvajal tras cumplir el partido de sanción, pero con las bajas de Hazard, Mendy, Brahim, Rodrygo, Asensio y Luka Modric, que puede conllevar la titularidad del colombiano James Rodríguez. Si es titular será el reencuentro con la afición blanca después de dos años de cesión en el Bayern de Múnich. James, cuyo futuro ha oscilado entre Nápoles y el Atlético Madrid, parece que finalmente se va a quedar en el conjunto blanco. El entrenador francés en la previa del partido, inmerso en el culebrón Neymar, afirmó: "Los jugadores que tengo son los que están aquí. Claro que hasta el día 2 de septiembre puede pasar de todo". Sobre la posible salida de Keylor Navas, Zidane dijo que "no veo esta plantilla sin él. Es un jugador importante. Siempre lo ha sido y lo va a ser. No contemplo esa posibilidad. Él no me ha dicho que se quiera ir. Está aquí y quiere jugar. Y eso es muy importante para nosotros. Siempre ha sido un profesional. Vamos a tener muchos partidos y contamos con él".

Con la incógnita de James, una posible alineación del Madrid para el debut de la temporada en su terreno puede ser la formada por Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Kroos, Casemiro, Isco; Bale, Benzema y Vinicius. El partido lo arbitrará el asturiano Pablo González Fuertes.

Mientras, el Valladolid busca prolongar los buenos síntomas apuntados tras ganar al Betis en Sevilla el domingo pasado. El conjunto de Pucela tiene las bajas de Alcaraz y Sandro, ambos lesionados por problemas musculares.