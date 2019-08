El Stadium busca un buen inicio

El Avilés Stadium empieza hoy la temporada ante el TSK Roces en el campo Covadonga de Gijón, a las 18.00 horas. Según el entrenador del equipo avilesno, Lucho Valera, "el Roces es un buen rival. Los conozco muy bien porque tengo buena relación con ellos. Son chicos jóvenes, con un nivel muy alto. Intentaremos contrarrestarles con nuestra experiencia", comentó Valera. El Avilés Stadium espera repetir el inicio de la temporada pasada, cuando sumaron puntos en la primera jornada. "Me gustaría empezar igual y ganar el primer partido. Queremos instalarnos arriba de la tabla y que los rivales nos vean como un equipo fuerte", apuntó el entrenador.

El Avilés Stadium llega con 17 jugadores al partido de hoy. Sin contar con el delantero Wisi, al que operarán del menisco en septiembre, y sin el centrocampista Álvaro, que está sancionado. "A pesar de estas bajas, el resto de los jugadores llegan mejor de lo que me esperaba. La pretemporada siempre es complicada para estas categorías y no hemos conseguido muy buenos resultados. Hay muchos de vacaciones y otros que trabajan. No están al 100 por ciento pero llegan mejor de lo que me esperaba",.

Valera, que está es su segunda temporada al frente del banquillo, cuenta con siete caras nuevas, que reforzarán a los 12 jugadores que continúan del año pasado que el equipo de Valera terminó en quinta posición. "Queremos mejorar el puesto de la pasada campaña, pero no vamos con la idea de subir. Trabajaremos para hacerlo lo mejor posible, sin ningún tipo de presión", remató el técnico.