Azul de la base a la cima

Alejandro Rodríguez Montón (Oviedo, 16 de junio de 1998) se convirtió esta semana en el primer jugador formado íntegramente en la cantera del Oviedo Baloncesto que llega al primer equipo. Toda una vida de azul con destino, de momento, en la LEB Oro.

Alejandro Rodríguez es un ovetense que comenzó su aventura en el baloncesto con 7 años, en el colegio de los Dominicos, "porque mis amigos jugaban al basket y necesitaban más gente. Empecé y me gusto mucho". Rodríguez fichó por el Oviedo Baloncesto "en categoría alevín, con 11 años, porque en los Dominicos llegó un momento en que no quisieron seguir con el equipo. Además, nuestro entrenador, Carlos Payasá, se fue a estudiar fuera y entonces cambió todo". Rodríguez explicó su llegada a la entidad azul: "Ya tenía amigos del cole en el Oviedo Baloncesto, que me dijeron que empezara con ellos. Me hablaban muy bien del club".

En su paso por todas y cada una de las categorías del club, desde alevines hasta el primer equipo, el joven ovetense de 21 años se acuerda de sus entrenadores: "El primero fue Yago Bugallo en alevines, donde también estuve con Roberto y Marcos. Posteriormente tuve a Enrique Urrutia en mi etapa de infantiles, luego a Reme en cadetes y, finalmente, a Agustín Munárriz el segundo del año de cadete, también en nacional y en el filial en la Liga EBA".

El alero debutó con el primer equipo la pasada temporada, algo que para él fue "una sensación de orgullo. Desde pequeño la gente me trató muy bien y es un sueño cumplido debutar en la ciudad en la que naciste y el club en el que te formaste". No solo debutó la pasada temporada, sino que la carrera del ovetense sigue progresando y este año forma parte de la primera plantilla: "Es una satisfacción, ya que no todos tienen el mismo regalo. Mucha gente lo deja, o se dedican a los estudios, y yo he sido capaz de estudiar y jugar al baloncesto a la vez. Ahora ves que todo el esfuerzo merece la pena".

El equipo tiene el objetivo "de estar arriba, de entrar un año más en el play-off. Para ello debemos formar un buen equipo". Sobre su rol, Rodríguez lo tiene muy claro: "Solo depende mí, de cómo esté físicamente, de mi trabajo y de mi esfuerzo porque el entrenador es de dar oportunidades a la gente joven". Precisamente, hablando de su entrenador, Javi Rodríguez, el joven ovetense ha visto que "quiere cambiar un poco el estilo. El año pasado era más de tiradores, de un juego más estático, y en el play-off lo sufrimos. Por eso busca un juego más dinámico, también de tiro exterior, pero con más penetraciones, puertas atrás y más juego en la pintura".

El plato fuerte de la pretemporada del Oviedo Baloncesto será el Torneo de San Mateo, con la participación del Madrid, el Baskonia y el Obras Sanitarias argentino: "Para mi es un sueño. Yo, además, soy del Real Madrid y en una alegría poder jugar contra los mejores equipos". Al ser madridista de pequeño, Alejandro Rodríguez era "muy fan de Sergio Llull o de Bullock". El alero no solo ve el baloncesto europeo, sino que también "soy muy fan de la NBA. De pequeño era de los Boston Celtics, por la rivalidad con los Lakers, pero ahora soy de Los Ángeles Clippers porque mi jugador favorito es Paul George". Alejandro Rodríguez es un canterano que rompe récords, dando un pasito más en sueño de llegar a lo más alto del baloncesto.