El entrenador del PSG dice que "Neymar seguirá sin jugar mientras no se aclare su futuro"

Neymar no jugará hoy en la tercera jornada de liga frente al Toulouse, y no volverá a vestir la camiseta del París Saint Germain (PSG) mientras no se aclare su futuro, indicó ayer su entrenador, Thomas Tuchel, que precisó que ésta es la posición del club. Tuchel contó que Neymar "está cada vez más en forma" tras su recuperación por la lesión de comienzos de junio, pero "la posición del club es que si la situación no es clara, no puede jugar".