El Langreo empieza en casa frente al Baleares

CAMPo: ganzábal

hora: 12:00

ÁRBITRO: ferrol muñiz

Langreo, A. N. / L. D.

Comenzar la liga con buen pie y "llevarnos tres puntos ante un gran equipo como es el Atlético Baleares". Esta es la declaración de intenciones del entrenador del Unión Popular de Langreo, Dani Mori, antes de iniciar hoy a mediodía la temporada en Segunda B ante uno de los "cocos" de la categoría, un equipo que "se quedó a un gol de estar en Segunda División".

En su primera convocatoria de liga, el técnico ha llamado a 21 de los 22 integrantes de la plantilla: solo se queda fuera, por lesión (rotura de fibras) el joven Xurde, que esta pretemporada se ha hecho un hueco en el equipo. El Baleares, por su parte, llega con lo justo. Una escuadra de mucha calidad pero aún corta de efectivos, y que además, hace una semana, en plena pretemporada, perdía al que es uno de sus pilares: Canario, el centrocampista que es el motor del equipo, que se rompió ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda.

Dani Mori no quiso desvelar el once ya que tiene dudas "porque los jugadores me lo están poniendo muy difícil, están trabajando todos muy bien y eso es positivo para el equipo, aunque ponga en dificultades al entrenador". Entre los convocados, Allyson y Adrián Llano fueron duda hasta última hora por molestias musculares, y Alain estuvo sin entrenarse dos semanas, si bien estos últimos días completó las sesiones.