Reynolds asume el liderazgo

Hay muchas esperanzas puestas en su juego de ataque. Jamal Reynolds ha llegado al Círculo Gijón para suplir la ausencia de Saúl Blanco, que llevó la pasada temporada la responsabilidad del conjunto de Nacho Galán. Y el canadiense acepta encantado el reto. "Me gusta ser el líder, será una faceta que comparta con el capitán Ángel Moro, trataré de ayudar y dar todo de mí en la pista para que el equipo gane", explica.

En sus primeros entrenamientos con el equipo gijonés ya ha demostrado sus señas de identidad, con clara vocación ofensiva y un juego veloz y atlético. Desde su llegada ya se ha ganado la confianza de sus compañeros, con los cuales ya mantiene una conexión muy cercana. Un aspecto que sobresale en este inicio de pretemporada, en el que se palpa un gran ambiente entre toda la plantilla. Quedó patente ayer, en el primer entrenamiento de puertas abiertas, en el que cada jugador dejó sus pinceladas. Si Okawuba resaltó por su potencial, Adón lo hizo por su buena mano en la larga distancia, Jädersten por su intimidación y Portugués por su notable dirección de juego. Y Reynolds expuso una gran confianza en sus posibilidades. "Me gusta el baloncesto de ataque, me considero rápido y eléctrico, el contraataque y las entradas a canasta son mis puntos fuertes", detalló. Dicho y hecho.

Fan de Lebron James

Dos características que, como deja claro "salvando las distancias", imita de su ídolo, la estrella de la NBA Lebron James. Reynolds cuenta con menor altura (1.93 metros) y menor corpulencia física, pero "me gusta su forma de jugar, por eso intento imitar sus movimientos, me apasiona su juego veloz, su potencia y electricidad en la cancha", sostiene.

Y su atrevimiento en la cancha va más allá. Se considera un jugador positivo y por ello apuesta fuerte por la temporada del equipo gijonés. Quiere contagiar al resto. "He venido a España para disfrutar con los compañeros de esta temporada, quiero ganar el campeonato", aseguró de forma contundente. El motivo no es otro que el de buscar crecer y tocar el techo. "Me gusta marcarme objetivos altos, creo que es la mejor forma de salir a competir a la pista, eso nos llevará a ganar más partidos", comenta. Reynolds, dispuesto a encandilar a su nueva afición.