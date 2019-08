El Vetusta arranca en Ibiza

CAMPO : M. de s. eulalia

hora: 12.00

ÁRBITRO: David lópez (catalán)

El Vetusta arranca otra vez. El filial azul empieza otro año en Segunda esa mañana en Ibiza, ante la Peña Deportiva de Santa Eulalia (12.00 horas), recién ascendido a la categoría de bronce.

Los de Javi Rozada afrontan una temporada en plena reconversión tras dos campañas para el recuerdo. El filial azul ascendió en 2018 y la campaña anterior logró la mejor clasificación de toda su historia. Fruto de los éxitos, siete jugadores del Vetusta promocionaron con el primer equipo esta campaña. Y ahora, a Rozada, en su tercer año a los mandos, le toca volver a buscar la fórmula.

En la expedición azul que voló a Ibiza solo hay ocho jugadores que ya estaban el año pasado, los diez restantes son caras nuevas. El primer once azul puede ofrecer varias pistas de lo que busca el Vetusta. La idea es la misma, ser protagonistas, jugar sin complejos y no pensar en la clasificación. Rozada podría formar con el siguiente once: Jaume, Jorge Mier, Josín, Ugarte, Jero, Javi Mier, Sierra, Alarcón, Vanderson, Tjay de Barr y Steven.

En frente del Vetusta estará hoy la Peña Deportiva, entrenada por el valenciano Raúl Casañ, que logró el ascenso la campaña pasada tras su debut como técnico en Tercera. Es la cuarta vez que el conjunto de Santa Eulalia, de unos 30.000 habitantes, compite en Segunda B. En las otras tres anteriores (1993-94, 2008-09 y 2017-18) nunca consiguió la permanencia, su objetivo para esta campaña.