Fidalgo y Javi Hernández, titulares en el debut de Raúl con el Castilla

Raúl González Blanco se estrenó ayer en Segunda B como técnico del Real Madrid Castilla con un empate en el campo del Las Rozas (1-1). El asturiano Álvaro Fidalgo y el exoviedista Javi Hernández fueron titulares y completaron los noventa minutos. Raúl aseguró: "Estoy muy feliz, no os puedo engañar. Muy contento por la oportunidad que me brinda el club de, en mi segundo año, entrenar al Castilla. Tengo un buen grupo, buena plantilla, buen cuerpo técnico". Raúl vivió el partido "un poco diferente a cuando eres jugador porque ahora el trabajo lo haces entre semana y durante el partido puedes hacer solo alguna corrección. Al principio con más nervios de lo normal, pero luego ya se van pasando según avanza el partido". El gol del filial madridista fue obra de Álvaro Sánchez. El técnico blanco dispuso sobre el campo un once inicial muy joven, de 19,7 años de media."Con Rodrygo pasa lo mismo que con Take, es un jugador del primer equipo y el Castilla está para servir al primer equipo. Cuando el club decida que tiene que jugar con el Castilla estaremos encnatados", remachó Raúl González.