Rozada: "Dimos muchas facilidades"

El entrenador del Vetusta, Javi Rozada, destacó que "concedimos demasiado en el aspecto defensivo. Dimos muchas facilidades y en Segunda B así no se va a ninguna parte. El equipo no ha estado a la altura, no hemos competido como exige esta categoría".

Rozada añadió que, "visto lo visto, sólo nos queda seguir trabajando y que cosas como esta nos sirvan de aprendizaje para no repetirlas. No va a ser fácil repetir el papel de la pasada temporada".