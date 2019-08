Miguel García: "La medalla de plata nos sabe a oro, por todo"

Miguel García, el entrenador asturiano del K4 (Craviotto-Arévalo-Germade-Cooper) que logró la medalla de plata en el reciente campeonato del Mundo, destaca el gran trabajo realizado desde la Federación en un campeonato del Mundo en el que se consiguieron siete medallas. "Yo sé que se habla de esta embarcación como el buque insignia del equipo español, pero eso no me gusta; somos un barco más de la Federación y lo que está claro es que ahora mismo hay un equipo español súper potente y compacto, que no sale de otro sitio que no sea el trabajo de todos".

García puntualiza que 2019 ha sido un año "muy complejo y duro", marcado por los problemas físicos que condicionaron la preparación de los palistas, la renuncia del campeón olímpico Cristian Toro cuando restaban tres semanas para el Mundial y la lesión muscular padecida por Cooper el día antes de viajar a la cita clasificatoria de Szeged, el sitio "idóneo" para lograrla.

"La vida, a veces, te pone en situaciones difíciles y te tienes que reinventar, tuvimos que superar lesiones y situaciones complicadas, y de todo eso el equipo ha salido fortalecido", apunta el técnico asturiano, que añade: "le brindamos el éxito y la medalla a Toro para que se recupere pronto".

Miguel García confiesa que "esta plata nos sabe a oro por todo, por cómo compitieron, porque el martes no sabíamos si Cooper iba a poder llegar y cómo sus compañeros se pusieron orejeras y salvaron la situación con profesionalidad".

García, que cuenta con el valenciano David Calvente como segundo entrenador, recuerda que ayer "hubo un momento en el que parecía" que el K4 español "se podía comer" al alemán en el particular duelo que mantienen ambos, pero "ellos están muy compenetrados y bien de forma, así que metieron otro ritmo".