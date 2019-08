Robert Moreno: "El Molinón es un estadio bonito que transmite pasión"

Aunque Robert Moreno es catalán, el seleccionador español visitó El Molinón ayer como si fuese un asturiano más. El séquito de la región, sus compañeros en La Roja, le acompañaban. Subió desde el césped a la esquina de la Tribuna Oeste y el Fondo Sur acompañado de Joaquín Valdés (psicólogo), Juanjo González (técnico analista), Pablo Amo (adjunto a la dirección deportiva de la Federación), Lorenzo del Pozo (readaptador) y Pablo García Cuervo (jefe de prensa). "Las sensaciones, maravillosas; El Molinón es un estadio que se siente que tiene una historia detrás, es muy bonito y cuando lo ves en los partidos te transmite pasión", comentó Robert. "Estoy encantando de poder debutar en España con la selección en un estadio muy especial para tanta gente que trabaja a mi alrededor", resaltó.

Ayer se presentó el partido que medirá a España frente a Islas Feroe el próximo domingo 8 de septiembre en El Molinón. Ya se han vendido más de 7.000 entradas para la cita y a partir de hoy se ponen en diferentes puntos de la región el resto de pases, con vistas a poder acercarse al lleno, en un choque especial, ya que servirá de homenaje a Quini. "Espero que la afición disfrute, y que el homenaje a Quini adquiera el nivel que se merece, no solo para Gijón, sino para el fútbol español en general, porque es una leyenda", dijo Robert.

"De Quini me llamó siempre la atención el cariño que le tenía todo el mundo a su alrededor. Es algo que hay pocas personas que puedan conseguir", comentó.

España jugará por undécima ocasión en El Molinón, donde ganó siete veces y empató tres. "Vaya presión", comentó con una sonrisa Robert Moreno ayer. "Queremos que la afición sienta a la selección como al Sporting, y que anime de la misma manera", resaltó.

Aunque lanzó guiños hacia el conjunto rojiblanco, Robert Moreno también se refirió al Oviedo, y analizó el estado actual del fútbol regional: "El derbi asturiano es precioso de ver. Me consta que en los dos clubes se trabaja con ganas para ir hacia arriba, pero no es fácil". Y no dudó en lanzar un deseo: "Lo ideal sería que estuviesen los dos equipos en Primera, por historia y logros así se lo merecen". Robert Moreno alabó "el trabajo que los dos clubes realizan con la cantera" y pidió que se valorase el trabajo que se realiza en Asturias: "Para ser una comunidad pequeña se trabaja muy bien, no es fácil en Asturias sacar jugadores y tener equipos en Primera o Segunda como se tiene".

En la cita de ayer estuvieron presentes los exjugadores del Sporting Eloy Olaya y Joaquín, que llegaron a ser internacionales. Falta poco más de una semana para que La Roja llegue a Asturias, ya que entrenará en Mareo el viernes 6 y el sábado 7 de septiembre. Este próximo viernes Moreno dará la lista de convocados, con la incógnita de que un asturiano, Santi Cazorla, pueda formar parte de la misma. "Está en la prelista, dentro de ese grupo de jugadores que pueden ayudar", se limitó ayer a comentar Robert Moreno, que tuvo un mensaje de recuerdo hacia Luis Enrique: "Es especial para mí, por Luis Enrique, debutar aquí. Le he escuchado muchas veces hablar de Mareo y El Molinón y sus inicios. Ojalá pudiese estar aquí, por ser en su casa y por el homenaje a Quini".