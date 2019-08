Ángel Madrazo reina en Javalambre y "Supermán" López vuelve a ser líder

El cántabro Ángel Madrazo, del Burgos BH, conquistó ayer la quinta etapa de la Vuelta a España, con final inédito en el Observatorio Astronómico de Javalambre, de 170,7 primero en alto. El colombiano Miguel Ángel "Supermán" López vuelve a ser el líder, aventajando en 14 segundos a Primoz Roglic y 23 respecto a Nairo Quintana. Alejandro Valverde es cuarto a 28. El anterior líder, el irlandés Nicolas Roche, bajó a la quinta plaza.

Madrazo, cántabro de 31 años, cruzó la meta haciendo buena una escapada de tres corredores. A 12 segundos llegó su compañero de equipo, el holandés Jetse Bol, y a 21 segundos José Herrada, sus compañeros de fuga. El ganador de la etapa explicó que "los tres merecíamos la victoria. Le agradezco el trabajo a mi compañero Bol. A falta de 50 kilómetros se me pusieron las patas guapas y el equipo me dijo que tranquilo, que ya había cumplido, pero no me quise quedar atrás.Estoy que no me lo creo, estoy en una nube".

En el grupo de los favoritos destacó Miguel Ángel López, quien dejó la compañía de sus rivales directos a tres kilómetros de la cima. Aventajó en 12 segundos al esloveno Roglic y a Alejandro Valverde, y en 1:42 a un grupo con Nairo Quintana y Esteban Chaves. Valverde aseguró que "tenía piernas para hoy, pero hay que ir día a día. He podido meterme con Roglic en la persecución de Supermán López. El objetivo era minimizar la pérdida de tiempo", según el murciano. El asturiano Dani Navarro llegó a la meta en el puesto 40 a 4 minutos y 37 segundos. Hoy se disputa la sexta etapa, de 198,9 kilómetros, con tres puertos de tercera categoría -en uno de ellos esará instalada la meta- y uno de segunda.