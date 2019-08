El mejor momento de Sara

Sara Rodríguez luchará hoy por una medalla en el Campeonato del Mundo de judo que se disputa esta semana en Tokio (Japón). La joven sierense, de 23 años, compite en la categoría de menos de 70 kilogramos. Rodríguez afronta este Mundial "con muchas ganas y con mucha ilusión. He trabajado mucho para estar aquí y con ganas de hacer un buen papel porque el Mundial tiene un plus por encima de otras competiciones a nivel deportivo".

La asturiana tiene como objetivo "lo que siempre hago, es decir dar mi mejor versión y conseguir una medalla". Para lograrlo, el primer obstáculo que debe superar Sara Rodríguez, número 39 del mundo, es el combate frente a la venezolana Elvismar Rodríguez, número 21 del ranking. "Será un combate duro porque ya nos conocemos bastantes. Lo hemos preparadao muy bien y esperamos que salga perfecto", explica la judoka asturiana, que se enfrentó a la venezolana en el Grand Slam de París en 2017, donde salió perdedora.

Sara Rodríguez dice que se encuentra "en perfecta forma tanto física como mentalmente. Estoy en mi mejor momento", y valora esta presencia en el Mundial como "una recompensa a todo el trabajo que he hecho esta temporada. Me llena de ilusión poder estar en Tokio". Rodríguez está viviendo una gran experiencia en el Mundial absoluto, aunque lamenta que "no ha podido viajar a Tokio nadie de mi familia, pero ellos siempre están conmigo ahí en España, así que no noto su ausencia porque siempre están ahí apoyándome".

A pesar de que no está acompañada por su familia, hay alguien muy importante para ella en la selección, su entrenador en el club Judo Brunete, Quino Ruiz, del que afirma que "como entrenador es increíble con nosotros y es un gran apoyo para todos los que estamos con él; sufre el día a día todo lo que entrenamos y lo que trabajamos, lo que sufrimos y al final que esté aquí con nosotros es muy importante. Se merece todo lo mejor. Tengo que estarle muy agradecida al entrenador". Sara Rodríguez sueña con lograr una medalla en la meca del judo, Japón.