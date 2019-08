Una peña azul propone hacer un "crowdfunding"

La peña del Oviedo Femenino "el Punteru", que se puso en marcha a finales de la temporada pasada, busca soluciones para encarrilar la situación económica del club: "Estamos muy preocupados. Queremos hablar con el club para iniciar un crowdfunding y recaudar dinero entre la afición. En eel Oviedo Femenino hay muchas chicas, no solo las del primer equipo, y está en juego su porvenir, porque ellas se fijan en sus mayores. Son sus referentes", explica Marcos Suárez, el presidente de la peña. "La postura del Ayuntamiento me parece muy comoda, la entidad necesita el apoyo económico ahora, no dentro de seis meses cuando sea tarde", afirma Suárez, que se mostró a favor de que la partida que pide el Femenino saliese del contrato de patrocinio con el Oviedo, de 400.000 euros.