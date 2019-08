El Marino, a la boca del lobo

David contra Goliat. El Marino visita hoy (20.00 horas, Real Madrid Televisión) el Alfredo Di Stéfano para enfrentarse a uno de los "cocos" del grupo I de la Segunda División B, el Real Madrid Castilla. Los de Luanco visitan al filial blanco, dirigido por Raúl González Blanco, con la novedad de Álex Arias, que volverá al once de Oli tras cumplir la sanción de un partido que arrastraba de la temporada pasada. Pese al potencial deportivo y económico que maneja el segundo equipo blanco, los marinistas confían en no volver de vacío de un encuentro que será arbitrado por Carbonell Hernández, del comité valenciano.

Pese a la derrota la semana pasada ante el Atlético de Madrid B en Miramar, las sensaciones de los marinistas en el arranque liguero fueron buenas, y hoy quieren prolongarlas en el Alfredo Di Stéfano. Para el asalto a Valdebebas, Oli devolverá al once titular a Álex Arias, después de no haber podido contar con él por sanción en la primera jornada. Todo apunta a que Lozano será el damnificado por la vuelta de "El Mago". Además, el técnico también mantiene dudas en la portería. Javi Porrón ha padecido molestias en los últimos entrenamientos y no se descarta que sea Chechu quien salga de inicio.

Enfrente tendrán a uno de los mayores presupuestos de la categoría. El filial blanco estará capitaneado por el asturiano Álvaro Fidalgo, que este verano sonó con fuerza para los primeros equipos de Sporting y Oviedo. Salvo sorpresa, también estará sobre el verde Javi Hernández, que la pasada campaña jugó cedido en el Tartiere. Pese a que los carbayones sondearon la vuelta del central jerezano, que participó en la pretemporada del primer equipo, el Real Madrid declinó su salida.

Oli aseguró que confía en que los suyos puedan obtener un resultado positivo en este segundo partido de liga pese a la desigualdad presupuestaria entre ambas entidades. En este sentido, el míster azulón también defendió la creación de una liga de filiales. "El actual formato genera muchas desigualdades e injusticias. Más allá de temas económicos, en los filiales influyen mucho las convocatorias con los primeros equipos y con las categorías inferiores de la Selección. No es lo mismo enfrentarte a ellos cuando tienen a todos sus jugadores disponibles a cuando les faltan los hombres clave", explicó. Hoy tendrá enfrente a Raúl González Blanco, futbolista con el que compartió vestuario en dos partidos con la Selección española. De ganar el Marino, Oli será el primer entrenador en vencer a la leyenda blanca en su etapa de entrenador profesional.