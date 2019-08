Rubiera: "La opción del Gijón Basket era la ideal para mí"

Su presentación como jugador del Gijón Basket levantó una gran expectación. A su alrededor se palpa la ilusión, también en su propia figura. Álex Rubiera será uno de los jugadores con mayor responsabilidad dentro del nuevo proyecto rojiblanco y está dispuesto a recuperar su mejor versión. "Estoy muy motivado para devolver en la pista toda la confianza que han puesto en mí y no defraudar, quiero dar minutos de calidad", asegura.

Rubiera regresa de esta forma al Gijón Basket tras su paso por el Círculo Gijón de la LEB Plata y llega con ganas de recuperar su mejor versión por lo que explica que "mi objetivo era seguir en esa categoría, pero jugar en EBA no es un paso atrás. Vuelvo a este equipo para demostrar que sí puedo jugar en Plata". Por ello, considera que "la opción del Gijón Basket era la ideal para mí, para jugar y demostrar lo que puedo hacer con una afición y un entrenador que confían en mi". Rubiera, junto a Fernando Fernández Noval, son los dos fichajes con más renombre, hasta el momento, de los que han aterrizado en las filas rojiblancas por lo que acepta el reto de tener un peso importante en la pista.

"Me gusta coger la responsabilidad, soy un tipo de jugador que necesita asumir esa circunstancia porque creo que puedo demostrar mi juego de forma más cómoda", confiesa. La plantilla también es del agrado del jugador, que ve un buen potencial en sus filas, por lo que "esta temporada no pongo límites al equipo, voy a darlo todo, uno de mis sueños es ver al Gijón Basket en LEB Plata".

Rubiera, tras una temporada en la que no tuvo el papel deseado en el Círculo, afirma que "no me arrepiento para nada de la campaña pasada, fue una buena experiencia y aprendí muchas cosas que me van a servir para este año, aún así, estoy muy motivado para demostrar lo que puedo hacer". El gijonés llega pletórico de confianza e ilusión porque "estoy como en casa" y solo espera que sus números vuelvan a ser los de hace dos temporadas, cuando despegó con el equipo de Fran Sánchez.

Por otra parte, el equipo gijonés comenzará su pretemporada el lunes y ya tiene cerrados sus amistosos. El día 8 jugará frente al Grupo Covadonga en el Braulio García y el 13 disputará la semifinal de la Copa Principado contra el Círculo. Los días 21 y 28 se medirá al Pas Piélagos, primero en el Palacio de Deportes gijonés y, posteriormente, en tierras cántabras.