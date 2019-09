Obeng tumba al Langreo

Con dos goles de Obeng -el primero espectacular en toda la jugada, desde el inicio hasta la resolución, y el segundo de oportunismo-, se llevó el Vetusta el triunfo en un derbi que tuvo emoción en la segunda parte al acortar distancias el Langreo por un error del meta local Jaume Valens.

El filial oviedista presentaba tres novedades en relación al once inicial que salió derrotado (4-3) ante el Santa Eulalia de Ibiza. En la defensa debutaba el lateral David Amez, procedente del juvenil, en el centro del campo Riki y en ataque Samuel Obeng. Por parte azulgrana fueron cuatro los novedades que presentó Dani Mori con respecto al once inicial de la derrota (0-1) ante el Atlético de Baleares: Leto en la defensa, Samba y Adrián Llano como medios y Carracedo en la banda izquierda.

Salió mejor el equipo de Langreo, con una primera aproximación por parte de Carracedo que desbarataba el capitán José Martínez. Poco después, Jordi Marenyá remataba fuera. El Vetusta reaccionó con peligro en una falta de Javi Mier que no blocó Adrián Torre y que despejó la defensa. Con aviso por parte de Robert Alarcón en el bando local y el incansable Samba en el once langreano se llegaba al tramo decisivo, con un remate de Obeng que despejó a córner el guardameta visitante. Hasta que a ocho minutos del descanso, en un robo de balón de Amez, bajaba el balón a Obeng, que ganaba por potencia a varios rivales y enganchaba un potente disparo ante el que nada pudo hacer Adrián Torre.

Tras el descanso, el capitán José Martínez, que había salido mal parado en un choque con un rival, era sustituido por Tarsi, pasando Rober Sierra a defensa central. El balón estaba en posesión del Langreo pero los contragolpes llegaban con peligro al área visitante. Sin embargo, el gol que ampliaba la ventaja para los de Javi Rozada llegaba tras un saque de esquina que, tras un toque de cabeza de un jugador azul, le caía a Obeng, que, completamente solo, marcaba.

Un error en el blocaje del meta local hizo que el balón le quedara muerto a Marc Nierga, que no perdonaba y hacia el tanto visitante. Un minuto después se producía el debut del lateral izquierdo fichado por el Vetusta y procedente del Mallorca, Pierre Cornud. El Langreo intentó la igualada pero, a pesar de su dominio, no llegó a inquietar al guardameta local, que tuvo algunos pequeños errores que no influyeron en el desenlace final.

El Vetusta pudo incluso aumentar la ventaja en una falta botada por Javi Mier que cabeceaba fuera Robert Sierra. Un triunfo que permite al equipo de Javi Rozada sumar sus tres primeros puntos. El filial azul se enfrentará a Atlético Las Palmas en las Islas Canarias el próximo domingo. El Langreo, por su parte, lo hará el sábado ante el Atlético de Madrid B en el Nuevo Ganzábal.