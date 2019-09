Hernán desafía los planes y oportunidad para Cerro

Hernán Santana se mantuvo firme hasta el final. El último día de mercado no hizo variar la decisión del centrocampista canario, dispuesto a continuar en el Sporting pese a que durante todo el verano se le ha mostrado la puerta de salida al no entrar en los planes del entrenador, José Alberto López. Hernán, al que le restan dos años más de contrato, desafía los planes del técnico a la espera de que su situación pueda cambiar. El jugador no ha participó en el grueso de los amistosos de pretemporada y tampoco ha figurado en las convocatorias de las tres jornadas iniciales.

El Sporting vio en la opción de encontrar una salida a la situación de Hernán Santana la oportunidad de conseguir un mayor margen de actuación, en términos económicos, para firmar a un extremo, algo que finalmente no se produjo. Una operación que llevaba aparejado otro movimiento, el de una posible cesión de Isma Cerro. Hace unas semanas, el club había contemplado la posibilidad de que el cacereño tuviera minutos en otro equipo para disponer de continuidad después de la grave lesión de rodilla que le hizo estar parado desde noviembre del año pasado. El hecho de que no se hayan registrado movimientos para reforzar las bandas ha facilitado que el jugador cuente con una nueva oportunidad para reivindicarse y ganarse un sitio. Ante el Albacete, José Alberto ya le dio minutos por primera vez después de su lesión ante el Oviedo.

El Sporting peleará así por el regreso a Primera con una plantilla integraga por veintidós futbolistas con ficha del primer equipo. El equipo queda integrado por: Mariño, Damián, Cordero, Valiente, Borja López, Babin, Molinero, Unai Medina, Hernán Santana, Carmona, Nacho Méndez, Manu García, Javi Fuego, Cristian Salvador, Pedro Díaz, Aitor García, Álvaro Vázquez, Isma Cerro, Neftali, Álvaro Traver, Pablo Pérez y Djurdjevic.