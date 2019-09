Ibrahima: "Tuve ofertas para irme, pero quería estar aquí"

Ibrahima compareció ayer en rueda de prensa tras el entrenamiento del Oviedo en El Requexón y analizó el comienzo de la temporada, así como el mercado de fichajes, durante el que fue candidato para irse. A este respecto, Ibra aseguró que tuvo "ofertas" pero que él siempre tuvo claro lo que quería: "He tenido ofertas para irme, pero quería estar aquí". Una situación que ha vivido con tranquilidad: "Es normal que la gente hable, pero yo siempre he estado tranquilo. El entrenador ha estado hablando conmigo y es consciente de que estoy preparado para jugar". En cuanto a su situación en la plantilla, es optimista: "Sé que voy a jugar, pero si me toca estar en el banquillo también animaré".

En relación al inicio de competición, con un punto sumado en las tres primeras jornadas, Ibra aseguró que les está faltando algo de fortuna: "Es dramático y doloroso cómo se nos han ido los puntos". La única solución es "no bajar los brazos" y "estar más atentos".