"No podemos optar a futbolistas de Primera con contratos altos"

Habló Michu y se hizo la luz. El secretario técnico del Oviedo fue claro con la realidad del club y explicó que el lugar que le corresponde por presupuesto está en la mitad de la tabla, "décimo o undécimo"; contó las razones por las que no tiene acceso a jugadores que proceden de Primera -el límite salarial- y, a fin de cuentas, le dijo al aficionado que el Oviedo podrá gastar más dinero en fichajes cuando aumenten sus ingresos por la venta de jugadores.

Que contara las cosas con claridad no significa que diera su brazo a torcer. Ni mucho menos. "El equipo está muy bien cubierto, hemos mantenido el bloque de la temporada pasada y no hay que olvidar que quedaron octavos compitiendo contra gigantes en el apartado económico", señaló.

Tal y como lo explicó Michu ayer, la apuesta por la cantera es, además de algo que se han ganado los jugadores con su trabajo, una necesidad: "Para mí es un orgullo tener canteranos en el primer equipo, jugadores a los que nadie les ha regalado nada. Tanto Lucas como Jimmy o como Borja Sánchez son futbolistas de nivel y me gustaría que pudieran jugar aquí 10 años, pero si no pueden hacerlo porque no estamos en Primera, que al menos puedan generar traspasos, porque creo que tienen talento y mucho fútbol como para estar diez años en la élite".

Michu reconoció que se ha gastado todo el dinero que había para fichar y colocó al Oviedo en su lugar en la competición: "El tope salarial es como el del año pasado gracias al máximo accionista que tenemos detrás que, temporada tras temporada, ayuda económicamente a que el Oviedo tenga muchos más recursos para hacer una plantilla. El Oviedo estará en torno al décimo o undécimo presupuesto de la categoría. Es de agradecer que Arturo Elías nos ayude, pero con esa ayuda estamos en esas posiciones. El tope salarial se consumió y está en torno a 6,9 millones".

También quiso aclarar Michu las razones por las que no se pudieron inscribir a algunos jugadores para que disputaran la primera jornada de Liga: "Normalmente, con un documento LaLiga te daba el visto bueno, este año ha dicho que no y al final se ha solventado con una ampliación de capital y ya están todos los futbolistas inscritos. Los que tenían contrato del año pasado ya estaban inscritos de primeras, porque si no para nosotros hubiera sido muy sencillo sacar a Joselu por decisión médica y haber inscrito al resto de futbolistas, pero LaLiga no te deja", añadía.

También fue muy claro en cuanto a las razones por las que no se ha podido fichar al centrocampista del Alavés Dani Torres: "Cuando intentas firmar, por poner un ejemplo, a Álvaro Medrán, que vamos a poner que ganara dos millones de euros en el Valencia, aunque ya no tenga equipo y negocies con él que venga por 200.000 euros, a ti LaLiga te computa un millón de euros y te dice que no se cree que gane 200.000. Dani Torres es cierto que es un futbolista interesante, a mí me parece un muy buen futbolista, pero futbolistas de Primera y buenos, con contratos altos, es muy difícil para nosotros optar a ellos". En buena medida porque no se ha ganado dinero en traspasos de futbolistas. "Al club no llegaron ofertas concretas por ningún futbolista", explicaba Michu.

También quiso pedir a la afición que tenga paciencia: "Me desilusiona a mí mismo un poco que el entorno esté así, no sé si esperaban que el último día viniesen futbolistas de la talla de Messi o Ronaldo; el límite salarial está cubierto y son los futbolistas que tenemos. Asumo la responsabilidad y si pudieran pedir algo a la gente es que dejase a los futbolistas tranquilos. Si la afición la tiene que tomar con alguien que la tome conmigo".