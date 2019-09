Contra, técnico rumano, anima a Luis Enrique

El seleccionador de Rumanía, Cosmin Contra, ex jugador del Getafe, Atlético de Madrid y Alavés, expresó ayer su apoyo al exseleccionador español Luis Enrique Martínez, que perdió recientemente a su hija Xana, de 9 años, por una grave enfermedad. "Nos conocemos y siento muchísimo lo que ha pasado", afirmó Contra durante la rueda de prensa previa al Rumanía-España. "Estoy a su lado en estos momentos difíciles", añadió, en referencia a la "enorme tragedia" ocurrida en la familia de Luis Enrique.

La Federación Rumana de Fútbol (FRF) ha anunciado este miércoles que el Rumanía-España comenzará con un minuto de silencio en señal de duelo por la pérdida del exjugador internacional. Además, los jugadores de ambos equipos llevarán brazaletes negros en señal de respeto.

Por su parte, Robert Moreno, seleccionador español, aseguró que no se toma el partido "como un debut", pese a ser el primero en el cargo tras la renuncia de Luis Enrique, y señaló que está "expectante" ante el nivel que mostrarán sus jugadores. La experiencia vivida en la última concentración, en la que ya no estuvo Luis Enrique, y los partidos ante Islas Feroe y Suecia ya sirvieron a Robert Moreno para quitarse los nervios del debut. "Estoy expectante, no me lo tomo como un debut", señaló. "Ya lo sentí así en los dos últimos partidos. Tengo ganas de que llegue y muchas ganas de hacerlo bien en un partido muy difícil", dijo.