Dani Navarro: "Espero rendir bien en Asturias"

"Llegar a casa es emocionante e intentaré hacerlo bien ante mi afición. A ver si por fin tenemos suerte". Con esa ilusión llegará hoy Dani Navarro (Katusha) a su tierra como único participante del Principado en la Vuelta a España.

Este gijonés de 36 años reconoce que "tengo mala suerte porque ya llevo dos caídas, la última por arriesgar bajando en Mas de la Costa, y hasta ahora no me he recuperado bien. Estaba bloqueado y ahora ya me toca buscar alguna escapada y espero lograrlo en las tres etapas asturianas".

El análisis de las jornadas del Principado, según Navarro, incide en que "la etapa entre San Vicente de la Barquera y Oviedo no es llana sino dura porque va por toda la costa y pienso que llegará una escapada de varios corredores. La de Tineo-El Acebo es muy dura por los puertos que tiene antes de la última subida a El Acebo, que tiene un final terrible y puede decidir la Vuelta. Y la tercera, de Pravia a La Cubilla, tiene tres puertos finales muy duros. La Cubilla no tiene rampas excesivamente fuertes, pero se hará duro por lo largo que es, y se pueden hacer buenas diferencias".

Con todo esto, Dani Navarro considera que "son tres etapas con recorridos por donde me entreno muchas veces y espero conseguir algo importante, aunque no esté tan fuerte como esperaba debido a los golpes de la caídas. No obstante, creo que la afición asturiana va a vivir un gran espectáculo y los ciclistas les agradeceremos cómo nos animan a todos los corredores del pelotón".