Expectación en el Marino por el debut de Lora

CAMPO: miramar

hora: 19.00

ÁRBITRO: sánchez asla (vasco)

En una semana en la que Lora ha sido el protagonista de la actualidad del Marino de Luanco, el exjugador del Sporting apunta a ser la atracción en la visita del filial del Getafe a Miramar esta tarde. El defensa, probablemente reconvertido a centrocampista durante el tiempo que esté en el Marino, apunta a titular frente a los madrileños.

Un conjunto el madrileño que -aunque solo tiene un punto más que el Marino, que aún no ha estrenado su casillero- tiene poco nombre, pero una plantilla de muchas garantías para afrontar su debut en la Segunda División B, con jugadores como Hugo Duro, que según el portal especializado "Transfermarkt" vale dos millones de euros. Es decir, más que toda la plantilla del Marino.

Una circunstancia que no quiere decir nada y que no debe impedir al Marino empezar a puntuar. En dos jornadas, dos derrotas ante el Atlético B y el Castilla. Unas cifras que no son para encender alarmas, pero sí para que de perder hoy, comience a correr la inquietud. Así las cosas, el once probable del Marino es el formado por Chechu Grana, Borja, Morilla, Trabanco, Mikel; David González, César Suarez, Lora; Luis Morán, Saha y Álex Arias. Javi Porrón sigue con molestias y por ello Oli optara por seguir con Chechu Grana en la portería para recibir a un filial de todo un equipo europeo. Además, en la misma categoría, el Langreo juega a las 6 en Ganzábal con el Atletico de Madrid B.