Raquel vuelve para la Liga

El Liberbank Gijón inicia la liga a muchos kilómetros de casa. Su primer rival será el recién ascendido La Salud de Tenerife que ha formado un equipo acorde a la categoría con fichajes de relumbrón como la máxima goleadora de la pasada temporada en las filas del Granollers Judith Vizuete, Nazaret Calzado, Rocío Rojas o la prometedora Ana Fernández. En las filas del conjunto canario figura una asturiana, Alba Noriega que lleva varias temporadas en el equipo.

Diego Lafuente no podrá contar con la internacional cubana Lorena Téllez víctima de la burocracia ya que no acaba de lograr el visado para volver a España y se perderá no sólo esta jornada sino previsiblemente varias más. Además está la duda de la portera Raquel Álvarez que no ha podido jugar ningún partido de pretemporada debido a molestias que arrastra en la espalda. Raquel está en la expedición y la intención del entrenador es que pueda jugar.

El debut en la liga será a partir de las 19 horas y las gijonesas buscarán iniciar la liga con una victoria ante La Salud que cuenta con varias bajas ya que no podrá contar con Stephania Oliveira, Adriana Medvedova, ambas por lesión y Nazaret Calzado por motivos personales mientras que es duda Ana Fernández con problemas en una rodilla. No obstante tiene un plantilla muy larga, con nada menos que 19 jugadoras. La Salud iniciará la temporada en una cancha que no es la suya ya que esta se encuentra en obras.

El Liberbank Gijón ha ofrecido dos caras durante la pretemporada con grandes partidos ante Guardés y Bera Bera y otros bastante peores ante Zuazo. La plantilla, con la llegada de Nerea Nieto, Cecilia Cacheda, Marta Méndez, Natalia Montilla, María González y Laura Rivas, está más compensada que la pasada temporada lo que permitirá a Diego Lafuente hacer más rotaciones sin que el potencial del equipo se resienta. Pero los inicios siempre son una incógnita.