Oriol Roca se lleva la Ontier Cup

Oriol Roca se proclamó ampeón de la 85ª Ontier Cup, al imponerse al dominicano José Hernández en dos sets (6-4 y 6-4), en una hora y 27 minutos. Los aficionados que acudieron a las instalaciones del Club de Tenis de Oviedo disfrutarron un año más de las promesas del deporte de la raqueta.

Empezó dominando Hernández ante un Roca que parecía más centrado en lo externo que en la pista. Con la cabeza ya en el juego, el catalán fue poco a poco imponiéndose para neutralizar el juego del rival y llevarse el primer set por 6-4. El inicio del segundo fue un intercambio de puntos y cada jugador ganó su saque hasta el último instante, cuando Roca rompió el del rival por primera vez y se proclamó ganador de la copa,.

Fue "un partido típico de final", aseguró tras el encuentro Roca. "No hemos estado acertados con el servicio en el primer set, con muchas roturas. He ido por abajo, pero pude aguantar y al final estuve más valiente. En el segundo "nos hemos soltado, no ha habido roturas hasta el último juego y yo he sabido utilizar mis armas". Roca se va contento de la Ontier Cup, "un torneo espectacular, de los dos mejores de España de esta categoría".

Antes del Roca Hernández se disputaron las finales de la Mini Ontier. En categoría femenina, Julia Camblor se impuso a Xana García, mientras que Santiago Arias ganó a Gonzalo Fernández.