El Oviedo, a iniciar la escalada

Al Oviedo le ha faltado algo juego pero sobre todo le ha sobrado mala suerte en este inicio de temporada. En las tras jornada que va de Liga, los de Sergio Egea tan solo han sumado un punto por el empate (1-1) logrado en casa ante el Lugo. Sus dos desplazamientos (ante Deportivo y Fuenlabrada) se han saldado con sendas derrotas. Los tres partidos han seguido un guión similar, ya que en todos ellos el Oviedo se ha dejado puntos en los últimos minutos de juego, algo que intentará evitar que le vuelva a suceder hoy.

Un comienzo que le sitúa en la zona de abajo de la clasificación, la misma en la que se encuentra el rival al que se mide esta tarde: el Mirandés. Ni el Oviedo ni el conjunto burgalés saben aún lo que es ganar y si los azules no han sumado nada en sus desplazamientos lo mismo le sucede al Mirandés como local, puesto que perdió el único partido que ha disputado hasta la fecha en Anduva. Este lugar en la clasificación se podía esperar en el caso del Mirandés, un recién ascendido que además ha jugado dos partidos fuera de casa, mientras que el Oviedo se siente algo extraño en esa situación, que no pasa de ser anecdótica a estas alturas de la competición.

Para empezar a cambiar las cosas, Egea cuenta por fin con Joselu, uno de los jugadores que debe marcar la diferencia en el equipo y que fue el máximo goleador azul, con diez tantos, la pasada temporada. Lo más normal es que el entrenador azul se guarde la baza de Joselu en el banquillo y que le saque unos minutos al final del encuentro, siempre y cuando el guión del encuentro se lo permita. Así las cosas, sería muy normal que el técnico argentino apostara de nuevo por un sistema de 1-4-2-3-1 en el que el doble pivote pase a estar formado por Jimmy y Lolo, que sustituirá al sancionado Tejera.

Esa es la opción más esperada, aunque no la única que se puede permitir Egea. El argentino se ha llevado también a Miranda de Ebro a Riki y a Edu Cortina, dos hombres que le podrían permitir hacer un cambio de sistema y jugar con tres mediocentros, con Riki más adelantado, y por detrás o bien Jimmy y Lolo o bien Jimmy y el propio Edu Cortina. Un dibujo que también se puede guardar para cambiar el partido sobre la marcha si las cosas no comienzan bien.

Lo que parece probable es que por delante del doble pivote, en el caso de que utilice ese sistema, jueguen Sangalli, por la derecha, Saúl Berjón, por la izquierda, y Omar Ramos haciendo de enganche con el delantero, que será con toda seguridad Alfredo Ortuño. El experimento con Sangalli en el centro no terminó de cuajar y da la sensación de que se pierde más que se gana sacando de la banda a uno de los jugadores más determinantes de este inicio de temporada del Oviedo. La opción de jugar con dos puntas está también encima de la mesa. La presencia de Ibra y Joselu en la convocatoria permite a Egea la posibilidad de jugar con el 1-4-4-2 que tanto le gusta, aunque es muy posible que espere a que Joselu esté al cien por ciento.