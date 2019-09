Juan Mata: "No pierdo la esperanza de volver a la selección"

Aprovechando el parón de la Premier por la clasificación para la Eurocopa, Juan Mata acudió a Asturias para recibir el premio de la primera edición de los premios "Enrique Castro Quini". El futbolista añora su participación en la selección española y pide a los dos grandes clubes asturianos que apuesten por la cantera.

- En un acto así es inevitable preguntarle por sus recuerdos de Quini.

-Está casi todo dicho de él, todo bueno y todo merecido. Tan entrañable y tan cariñoso como la gente dice que fue con ella, conmigo también lo fue siempre. Creo que Quini unía a gente de todos los equipos. Independientemente de que fueras del Oviedo, del Sporting o de cualquier otro equipo, todo el mundo respetada y admiraba a Quini justamente y fue una pena cuando nos dejó.

- ¿Cómo valora estos premios? ¿Qué significa para usted haberlo recibido?

-Es un premio muy especial por varias razones. Una porque es en mi casa, en mi tierra, en Asturias. Otra porque lleva el nombre de Quini, lo cual es un honor, y porque viene de la federación y valoran el trabajo que estamos haciendo con Common Goal. De alguna forma este tipo de premios ayudan a que el movimiento tenga más repercusión y sigamos con más fuerza hacia delante. Estoy muy agradecido a la federación.

- ¿En qué momento se encuentra Common Goal, ese proyecto que ha recibido el premio "Enrique Castro Quini" y que persigue donar el uno por ciento de las ganancias de sus miembros a fines sociales?

-Seguimos creciendo. Estamos ya con más de 115 miembros, últimamente se han unido muchas jugadoras, pero también estamos deseando anunciar a jugadores que yo creo que próximamente se van a unir, masculinos también, y seguimos creciendo. La verdad es que empezamos hace dos años con una idea, ahora mismo somos una realidad y que vamos a seguir ayudando a gente a través de lo que nos gusta, que es el fútbol.

- ¿Qué impresión le da esta renovada selección española?

-Pues otra generación de mucho talento, que empieza a jugar un fútbol que a mí me encanta y que ha dado mucho resultado. Una generación con mezcla de gente joven y gente con más experiencia, disfruto viéndoles.

- ¿Confía todavía en volver a ser llamado?

-No he tirado la toalla y la esperanza es lo último que se pierde, sobre todo porque hemos visto el caso de Cazorla, que es algunos años mayor que yo, no muchos que no quiero que se enfade conmigo, pero está haciendo bien las cosas y ha vuelto. Creo que este seleccionador valora el fútbol y no la edad, y eso a mí me viene muy bien. Tengo 31 años y creo que esa es una edad muy buena para un jugador y sigo teniendo muchas ganas de poder participar en las convocatorias de la selección, mis momentos en ella fueron fantásticos.

- ¿Cómo está su equipo, el Manchester United, después del culebrón sobre la salida de Pogba?

-Bueno, ese asunto terminó, ya no hay dudas, sólo la certeza de que está con nosotros. Yo le veo bien, con ganas de jugar al fútbol y tranquilo. Ojalá nos ayude mucho esta temporada.

- El Oviedo no ha comenzado demasiado bien la temporada.

-Lo que más duele es que los golpes duros los está recibiendo en los últimos minutos, en forma de goles e incluso expulsiones. Esto es muy largo, y sobre todo la Segunda División es una carrera muy larga. Cuando llegue el primer resultado favorable eso va a cambiar, y también el sentimiento de frustración de la afición, que es entendible, va a cambiar. Ojalá cambie esa dinámica pronto.

- Oviedo y Sporting parecen mirar hacia la cantera. ¿Cree que es una apuesta decidida?

-Ojalá. Yo pienso que las canteras tienen que ser las columnas vertebrales de los clubes, obviamente fichando jugadores que puedan mejorar la plantilla, pero creo que en Asturias siempre ha habido jugadores de talento, y somos varios los que hemos salido y hemos tenido una buena carrera gracias a la forma de enseñar el fútbol que tienen en el Principado, tanto en Oviedo como en el Sporting. Sería muy buena señal que sigan tirando de ellos y jugasen de forma consistente en el primer equipo.