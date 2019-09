Valverde: "Tengo molestias en una muñeca, pero espero que no sea nada"

El español Alejandro Valverde (Movistar) aseguró que la caída que sufrió en el último kilómetro de la etapa en una montonera no le ha producido daños de consideración. "Me he caído casi de parado. Tengo molestias en una muñeca, pero espero que no sea nada", explicó un Valverde que desveló que la caída "se veía venir". "Mucha velocidad, mucha tensión y se han caído al suelo", dijo.

Valverde, segundo de la clasificación general aseguró que, a pesar de lo que podía parecer por el perfil que presentaba la etapa, "de llana no ha tenido nada"

Por su parte, el líder de la carrera, el esloveno Primoz Roglic asegura que hoy, en la etapa que finaliza en El Acebo "probablemente habrá ataques desde el inicio y una carrera súper rápida en la que el equipo y yo tendremos que estar listos para contrarrestar a los rivales". Roglic indicó que "no conozco los puertos. He visto los perfiles y me han comentado que el puerto del Acebo es una subida dura y difícil y que La Cubilla es el Galibier asturiano. Intentaré afrontar las dos etapas de la mejor manera posible", apuntó.

Respecto a la caída de ayer en el último kilómetro explicó que no le afectó, aunque sí le detuvo. "No me vi involucrado en ella y no llegue a caer, aunque sí llegue a sacar el pedal", desveló, asumiendo que "son cosas que ocurren . Hay corredores que aprovechan el día de los sprinters para tomar riesgos y los de la general tenemos que intentar estar al margen. Al final se va a muchísima velocidad y los corredores de la general lo que tenemos que haces es mantenernos concentrados e intentar minimizar los riesgos", resumió.

Por otra parte, en la sala de prensa reinó ayer la confusión porque los jueces-árbitros, sacaron una clasificación en la que Nairo Quintana perdía en la etapa 1-53 debido a la caída y quedaba en la general a 5-52. Su equipo Movistar protestó por esa dura e inexplicable decisión y reclamaron que se le diese el mismo tiempo que el cuarto clasificado en la meta, tal y como se recoge en el reglamento. Al final se corrigió el error y Nairo figuara 3-33 de Roglic.

Senén Mesa. Ahora que todo el mundo está impresionado con Tadej Pogacar por ganar etapas - en Andorra y Los Machucos-, con sólo 20 años, Asturias también contó con un privilegiado corredor, Senén Mesa. El allandés, vecino de Gijón, que nació en 1926 y falleció en 2004, ganó en 1947 la decimoséptima etapa entre Ribadeo-El Ferrol, de 159 kilómetros. Tenía entonces 20 años y al año siguiente Mesa ganó otras 3 etapas y acabó quinto de la general

Finalmente, señalar que ayer la etapa fue una promoción impagable del paisaje y las playas del Principado a través de las imágenes de Televisión. Las imágenes de los ciclistas pasando por Llanes, Ribadesella, Colunga, Villaviciosa, Gijón y las vistas aéreas de la región en una jornada soleada quedaron en las retinas de los aficionados españoles.