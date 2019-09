Victoria con susto

El Liberbank Gijón sacó adelante un partido que no pudo empezar de peor manera. La Salud saltó a la cancha jugando a toda velocidad y sorprendió a las gijonesas que no encontraban su sitio en defensa y antes de cumplirse cinco minutos ya perdían por 5-0.

El equipo canario parecía prolongar el gran juego que desplegó la pasada temporada en la División de Honor Plata y fue un ciclón en esos primeros minutos. La defensa asturiana brillaba por su ausencia y la portería no era capaz de frenar tal desaguisado. Además en ataque se perdían muchos balones y las diferencias en el marcador no sólo no se reducían sino que se fueron incrementando hasta alcanzar los siete goles de diferencia (14-7) en el minuto 19.

La salida primero de Cacheda y poco después de Raquel Alvarez, que no había jugado ni un minuto en toda la pretemporada debido a las molestias que arrastra en la espalda, hizo que las cosas empezaran a cambiar. La defensa empezó a ajustarse y los ataques a ser más efectivos. En los últimos diez minutos de la primera parte el Liberbank Gijón endosó al equipo tinerfeño un parcial de 2-6 para llegar al descanso con una desventaja de tres, 16-13, pero sensaciones muy diferentes a las del inicio del partido aunque el juego todavía distaba mucho de ser el esperado.

En la segunda parte las tornas cambiaron por completo. Raquel Caño sacó a relucir su magia y con tres goles consecutivos se unió a la efectividad mostrada hasta entonces por Cecilia Cacheda y las gijonesas empataron el partido.

El nerviosismo cundió en las filas canarias que ahora fallaban ataques que en la primera parte transformaban pero ahora chocaban con una defensa mucho más firme. Con el Liberbank Gijón ya dominando en el juego surgió una gran María González que masacró a la portera por su extremo con una efectividad de casi el cien por cien para acabar con siete goles en su haber particular.

La Salud vio perdido un partido que llegó a dominar por siete goles de diferencia y empezó a presionar ya desde el centro del campo pero las jugadoras del Liberbank Gijón mantuvieron la calma y supieron mover bien el balón aunque no fue hasta los últimos cinco minutos cuando las gijonesas abrieron el hueco definitivo que acabó dándoles la victoria.

Cacheda, Caño y María González lideraron al equipo en ataque pero la aportación del resto de fichajes distó mucho de ser lo esperado. Calidad tienen y es de suponer que lo de ayer fue solo un mal partido. El Liberbank Gijón acabó ganando por cinco goles de diferencia, la mayor de toda la jornada, lo que le sitúa como primer líder.