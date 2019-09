"Fue bonito homenajear a Quini con goles, que él los hacía como churros"

"Les he dicho en el hotel a los jugadores antes del partido que hay un homenaje a Quini, y que el mejor homenaje que se podía hacer era jugando bien al fútbol. Fue bonito, lo hemos intentando con eso, con goles, que era lo que él hacía como churros". Robert Moreno, seleccionador de España, tuvo un guiño para El Brujo tras la victoria ante Islas Feroe, en la que La Roja goleó por 4-0. El debut en un partido como local de Robert Moreno tuvo lugar ayer en El Molinón, en un escenario que no olvidará, y al que espera volver el técnico catalán con España: "En El Molinón hemos conseguido la octava victoria en once partidos, aquí no perdemos, estoy muy contento con el ambiente y tenemos que volver", indicó Moreno.

España venció por 4-0 y encarrila su pase hacia la Eurocopa. "Me voy muy satisfecho. Era el partido que esperábamos. Tuvimos que hacer unos ajustes, porque en la primera parte no fuimos capaces de romper esa defensa. Conseguimos abrir la lata pronto, que eso te da tranquilidad", señaló.

Moreno tuvo una mención para los dos arietes, Rodrigo y Alcácer. "Es un privilegio. Tiene gol, marca con muchísimas facilidad", dijo el seleccionador sobre el delantero del Dortmund. "Rodrigo también ha marcado dos goles, y eso nos alegra", señaló con respecto al ariete del Valencia.

Además aplaudió que Ramos alcanzase a Casillas en partidos disputados con España. "Es una pasada. Estoy encantado de que pueda batir los récords, que mantenga el nivel que viene dando", comentó. Y mostró su satisfacción por la actuación de De Gea: "Nos ayuda con paradas decisivas, que era algo que sabíamos, pero que parecía que últimamente que se nos había olvidado. Me alegro que haya hecho esa parada".