Un resfriado aleja del podio a Nairo Quintana

Ante las últimas cinco etapas, Quintana destacó las opciones en la general con Alejandro Valverde, segundo clasificado. "Tenemos opciones con Alejandro y vamos a darlo todo por él, con el apoyo de todos. Vamos a tratar de disfrutar y sufrir juntos, y a ver qué pasa".

Quintana, con un evidente resfriado, comentó sus sensaciones en carrera al no poder seguir la rueda de sus rivales de la general. "No es agradable que te suelten; te preparas para hacerlo bien, con ilusión, pero luego tienes que luchar contra los rivales. Si te sientes cansado no sabes cómo luchar, es algo que no lo tienes previsto. Da rabia que no te salgan las cosas, pero así es la vida, hay que seguir", señaló.