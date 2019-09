Valverde: "El podio sería un gran premio"

Lerma (Burgos), Efe

El español Alejandro Valverde (Movistar) considera que conseguir un puesto en el podio de la Vuelta "sería un gran premio". El campeón del mundo es segundo de la general, a 2.48 del líder, el esloveno Primoz Roglic, y tiene una ventaja de 54 segundos y 1.11 sobre el tercer y el cuarto clasificados, Tadej Pogacar y Miguel Ángel López, respectivamente.

Valverde no descarta nada para la última semana de carrera. En ese sentido, repara en que la etapa de mañana por la sierra de Madrid, con cuatro puertos de Primera y final en Becerril de la Sierra, "aunque no es tan dura como las etapas de los últimos días en Asturias, sí que es exigente".

El ciclista murciano está satisfecho de cómo le van las cosas. "Estoy muy contento. La gente me quiere muchísimo. Yo mismo no dejo de sorprenderme con 39 años. Sigo atacando y siendo como soy yo, Alejandro Valverde, dándolo todo para el público y orgulloso de ser un ejemplo para los chavales".

Valverde asegura: "estamos bien y tenemos que seguir pensando que podemos estar ahí hasta el final de La Vuelta". El campeón del mundo no teme que le pase lo de la pasada edición, cuando se quedó sin fuerzas en el último fin de semana. "Miedo no tengo. Está claro que puede ocurrir, pero si tienes miedo de que te pueda pasar te va a pasar seguro. Pero no hay motivos para pensarlo porque el cuerpo me sigue respondiendo".

Sobre las posibilidades de desbancar a Roglic, asegura que aún no se sabe cómo puede reaccionar el esloveno. "De momento, no ha dado ninguna muestra de debilidad".