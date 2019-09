Arda Turan, condenado a 20 meses de cárcel por disparar una pistola en un hospital

El futbolista turco Arda Turan, ex jugador del Atlético de Madrid y del Barça, ha sido condenado hoy a dos años y ocho meses de cárcel, sin entrada en prisión, por llevar sin licencia un arma, con la que disparó al suelo en un hospital. El internacional turco, actualmente en el Basaksehir de Estambul, no tendrá que ingresar en prisión, a no ser que cometa otro delito en los próximos cinco años, al haber renunciado a apelar. Los hechos juzgados se remontan a octubre de 2018, cuando Turan se peleó en una discoteca con el popular cantante Berkan Sahin, que había acusado al futbolista de haber acosado a su mujer.