El Llanes se estrena a lo grande

Hoy en día suele decirse que las finales no se juegan sino que se juegan, y al final para el aficionado lo único que importa es si su equipo levantó la Copa o no. A esa máxima se aplicó el Llanes ante la atenta mirada de los que no pudieron hacerlo hace 19 años y cuando parecía que lo tenía todo perdido sacó fuerzas de flaqueza y guiado por Ivanchu y Gabri consiguió remontar el partido. La primera parte fue muy aburrida para el espectador, ya que casi no hubo ocasiones de gol. Tras el descanso, fue el Tuilla el que se hizo dueño de la situación y no extrañó el gol de Velardi cabeceando un gran servicio de Alvaro Pozo.

A partir de ahí, si no llega a ser por Gabri que sacó dos ocasiones de Borja, el Tuilla habría sentenciado, pero apareció Luis Arturo para dar entrada al campo a Ivanchu y todo cambió. Primero puso un balón de gol que falló Meana y a continuación remató de cabeza a la red botado por Ander. Y ya en el tiempo de prolongación la fortuna se le apareció a los llaniscos en un balón mal despejado que le cayó a Dorronsoro y éste no perdonó y llevó al Llanes al éxtasis del primer título oficial en sus 70 años de historia.