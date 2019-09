La belga Clijsters, de 36 años, vuelve a jugar tras siete de baja maternal

La belga Kim Clijsters, que llegó a ser la mejor tenista del mundo en 2003, anunció a los 36 años que regresa al circuito profesional de tenis en 2020, que abandonó en 2007 para tener un hijo y de nuevo en 2012, en lo que parecía su adiós definitivo. "Durante siete años he sido madre a tiempo completo y realmente me encanta. Pero también me gustó ser una jugadora profesional. Y echo en falta esa sensación", declaró. Ganó cuatro Grand Slam.